Afrin sınırına dikkat çeken sevkiyat
Hatay'da, Afrin sınırındaki birliklere 21 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.03 Ekim 2019 Perşembe 17:06
Afrin sınırındaki askeri birliklere 21 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin sınırındaki birlikler için hazırlanan beton blokları taşıyan 21 tır, Reyhanlı ilçesine geldi.
Tırlardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi. Öte yandan, Suriye sınırındaki tel örgülerin yenileme çalışmalarının yapıldığı gözlendi.
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