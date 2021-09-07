“Afrika’yı ana odağımız arasına ekledik”

2021 yılı başında yürürlüğe giren Afrika Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması’yla (AfCFTA) birlikte bölgeyi ana pazarlarından biri olarak seçen Karanfil Group, zengin hizmet kapsamı çerçevesinde Afrika’da önemli projelere imza atmayı hedefliyor.

Faaliyet alanını genişletiyor

Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, özellikle denizyolu taşımacılığı sektörünün hedefine Afrika’yı alması gerektiğini ve önümüzdeki 30 yıl içerisinde Afrika’nın en büyük tüketim pazarı olabileceğini söyledi. Türkiye’nin katma değerli ürün ihracatına destek vermek adına ticari süreçlerini ve faaliyet alanlarını her geçen genişlettiklerinin bilgisini veren Karanfil, şunları söyledi: “Küreselleşme ve pandeminin de getirdiği yeni iş yapış modelleriyle birlikte günümüzde uluslararası çapta erişilmez bir nokta kalmadı. Ciddi fırsatların olduğunu düşündüğümüz Afrika’yı da ana odağımız arasına ekledik. Başta tekstil olmak üzere gıda, inşaat, mobilya, madencilik, savunma, güvenlik teknolojileri, yedek parça ve sağlık malzemelerini de kapsayan çok geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz.

Yeni kapılar açılacak

Kıtayla olan karşılıklı ticaretimizin gelişmesi için Türkiye’den üç günlük deniz mesafesinde olan Libya, bu anlamda bize yeni kapılar açabilir. Ayrıca Libya AfCFTA Anlaşması’na dahil. Yanı sıra Karanfil Group olarak Libya üzerinden Afrika’da üçüncü ülkelerle ticaretimizi nasıl geliştirebileceğimiz konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Libya ve Afrika bölgesindeki iştiraklerimizi hızlandırıp üretimimizi ve ihracatımızı ikiye katlamayı planlıyoruz.”