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Ekonomi Afrika'nın tercihi Türkiye oldu
Ekonomi

Afrika'nın tercihi Türkiye oldu

Afrika açılımıyla Türk iş dünyasıyla yakın temas kuran kıtada binlerce ürün çeşidinin tedarikiyle 26 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldı. Afrikalılar giyimden gıdaya, inşaat malzemesinden çelik kapıya kadar birçok alışverişini Türkiye’den yapmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 17:25:00 -
Afrika'nın tercihi Türkiye oldu

Hükümetin Afrika açılımı ile 26 milyar dolar seviyesine ulaşan ticaret hacmi kıtada Türk ürünlerine ilgiye dönüştü. Bunun son örneği başkentte yaşandı. Altıncısı düzenlenen Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu’na Afrika’dan bine yakın iş insanı katıldı.

İnşaat malzemesini Türkiye'den alıyorlar

Afrikalı iş insanları Türk ürünlerinin kalitesinin üst düzeyde olduğuna dikkat çekti. Benin Ulusal İşverenler Birliği Başkanı Eustache Kotingan da bunlardan biri. Birçok alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Kotingan, “Şu anda Benin’de yüksek katlı bir yapı yapmak için projelerimizi çizdirdik. İnşaat malzemeleri satın almak için geldiğimiz Türkiye’de birçok iş insanıyla farklı ticaretler de yaptık. Hem inşaatımız için gerekli tüm malzemeleri Türkiye’den aldık hem de binlerce yeni ürünü ülkemiz insanları ile buluşturmuş olduk” dedi.

İlk alımlar test amaçlı

Senegalli iş insanı Bakari Fadiga da ülkelerindeki sıcak havalar nedeniyle en çok soğutma ve havalandırma sistemlerine ilgi gösterdiklerini belirtti. Fadiga, “Ülkemize Türkiye’den binlerce ürünü götürmek niyetindeyiz. Götürdüğümüz ürünleri test amaçlı olarak götürüyoruz. Büyük siparişlere henüz geçilmedi. Giyimden gıdaya kadar birçok ürünü ülkemize götürüp halkımıza satacağız. Beğenilen ürünlerin büyük siparişlerini verip raflarımızda yer almalarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Türkler de memnun

Afrika ülkeleri ile iş yapan Türkler de kıtanın potansiyelini anlattı. Afrika’ya metal ihracatı yapan Atıf Ceritbinmez bu pazarda büyük bir gelecek gördüklerini söyledi.

Ceritbinmez, "Bakir bir coğrafya. Birçok fırsatın önümüzdeki senelerde karşımıza çıkabileceğine inandığımız için bu pazarın içerisinde bulunmak istedik. Şu an Afrika’nın 12 ülkesine ortalama 20 ile 25 müşteriye hizmet sunmaktayız. Afrika’ya ihracatımız yeni başlamasına rağmen şu an yıllık 6-7 milyon dolar civarında. Şirketimizin hedefi 2023 yılı itibari ile Afrika’yla dış ticareti 30 milyon dolara çıkartmak" dedi.

Pandemiyi fırsata çevirdiler

Afrika’ya çelik kapı satan bir şirketin temsilcisi olan Metin Çavuşoğlu da günden güne büyüyen bir Afrika pazarı olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, “Özellikle pandemi sürecinde çok büyük bir ilerleme kaydettik. Pandemide Çin’deki krizi fırsata çevirmeyi başardık. Türkiye’de üretime devam ederek, kısa çalışma günleri de olsa kararlılıkla çalışarak ihracatımızı arttırdık. Afrika pazarında 8 milyon dolarlık pazar payımız var. Her gün en az bir konteynır çelik kapı ihraç ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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