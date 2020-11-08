Afrikalı liderler Biden’ın seçim zaferini memnuniyetle karşıladı

HARTUM (AA) - Afrikalı liderler, ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçiminin galibi demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etti.

Twitter hesaplarından paylaşımlar yapan liderler, Biden ve başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris’i kutlarken, Biden yönetimi ile ikili ilişkilerin güçlenmesi temennisinde bulundu.



Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, mesajında, ABD’nin 46’ncı başkanı seçilen Biden’ı ve başkan yardımcısı Kamala Harris’i zaferinden dolayı kutladı.

Buhari, "Dünya meselelerinde belirsizlik ve korkunun olduğu bir zamanda seçildiği için Biden'ı tebrik ediyoruz. Onun seçilmesi, demokrasinin en iyi hükümet biçimi olduğunu hatırlatıyor çünkü insanlara barışçıl yollarla hükümetlerini değiştirme fırsatı sunuyor. Biden’ın olağanüstü başarı geçmişi nedeniyle başkanlığa ve dünya meselelerine değer katacağını umuyoruz. Nijerya ve ABD arasında özellikle ekonomik, diplomatik, politik ve güvenlik alanlarında daha fazla iş birliğini dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, "Biden’in başkanlığı süresince, Gana ile ABD arasında yıllar boyunca kurulan ortak özgürlük, gelişme ve refah ilişkilerinin ilerleyeceğini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Biden’ın seçilmesini tarihi bir zafer olarak nitelendiren Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, daha güçlü bir ilişkiyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.



Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da "İki ülke ve iki millet arasında dostluk ve iş birliği köprüleri kurmaya devam etmek için kendileriyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz." paylaşımını yaptı.



Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu, Biden ve Harris’i tebrik ettiği mesajında, "ABD, Somali’nin ilerlemesi ve gelişmesinde güçlü bir müttefik ve ortak. Yakın iş birliğini sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, "Sizinle çalışmayı, dostluk ve iş birliği bağlarımızı derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall da ABD ile mükemmel dostluk ve iş birliği ilişkilerini sürdürmeyi dört gözle beklediklerini dile getirdi.

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, "Ülkelerimiz her zaman sadık müttefik oldular. İlişkilerimizi daha da güçlendirmeyi çok istiyoruz." görüşünü paylaştı.



Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Biden’lı ABD yönetimiyle yakın çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de mesajında, "Afrika Birliği Komisyonu, karşılıklı saygı ve ortak uluslararası iş birliği değerlerine dayanan yeni ve daha güçlü bir ABD-Afrika ilişkilerini merakla bekliyor." ifadelerini kullandı.

Eski Devlet Başkanı Robert Mugabe döneminde hak ihlalleri ve düzensiz seçimler nedeniyle yıllardır ABD ve Avrupa Birliği yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Zimbabve’nin Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Amerikan halkına liderlik etmede ve iki ülke arasında artan iş birliğinde Biden’a başarılar diledi.



Zimbabve yönetimi, Biden döneminde yaptırımların kaldırılarak ticaret ve yardım anlaşmalarından yararlanmayı umuyor.

Görevine Ocak 2017'de başlayan ve 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanmasıyla 20 Ocak 2021'de görevinden ayrılacak Donald Trump'ın başkanlık döneminde ilişkilerin iyi olmadığını ve Afrika’nın görmezden gelindiğini belirten Afrikalı uzmanlar, ilişkilerin Biden yönetimiyle gelişme göstermesini bekliyor.



Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de Afrika'dan Libya, Somali ve Çad'a seyahat yasağı getirmişti.

Trump’ın Afrika ülkeleri ve göçmenlere yönelik hakaret içeren ifadeleri büyük tepki çekmiş, 54 Afrika ülkesinin Birleşmiş Milletler temsilcilerinin New York’ta yaptığı olağanüstü toplantı sonrası yapılan açıklamada, ifadeleri iğrenç, ırkçı ve yabancı düşmanlığı olarak nitelendirilmiş, Trump'ın özür dilemesi istenmişti.

Trump yönetimi, Etiyopya’nın savunma ve terörle mücadele çabalarını desteklemek için tahsis edilen 130 milyon dolarlık yardımı engellemişti. Trump yönetimi ayrıca Nil Nehri üzerinde inşası süren ve Afrika’nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı konusunda da Etiyopya aleyhinde bir tavır takınmıştı.