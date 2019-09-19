Afrika'daki miniklerin Kur’an-ı Kerim öğrenme azmi! Yoklukla mücadele eden ülkede Kur’an eğitimi tahtalarla veriliyor

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Açlıkla mücadele eden Afirka'da gençlerin Kur'an-ı Kerim öğrenme azimleri görenleri hayrete düşürüyor.

Afrika Çad'da kaydedilen bir videoda çocukların Kur'an-ı Kerim'i Luh adı verilen bir tahtadan okudukları gözleniyor. Zor şartlarda eğitimlerine devam eden Afrikalı çocuklar çalışacakları Ayetleri kamışlarla tahtaya yazdıktan sonra geri silerek yeni Ayetlere geçiyor. Ülkedeki medreselerin tamamında eğitim bu şekilde gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz ay Tanzanya ve Menzibar ile Çad'daki çocukları ziyaret eden Müdafa-i İslam Hareketi, miniklere Kur'an-ı Kerim dağıtmıştı. Afrikalı çocukların her zaman tahta üzerinde görükleri Ayetleri kitap halinde görmeleri onları heyecanlandırarak keyifli anlar yaşamalarına sebep olmuştu.