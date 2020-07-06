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Dünya

Afrika'da tekne felaketi! Çok sayıda ölü var

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 21 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 02:02:00 -
Afrika'da tekne felaketi! Çok sayıda ölü var

Ulusal basındaki haberlere göre, Benue eyaletindeki Benue Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan tekne aşırı yük nedeniyle battı.

Kazada, 21 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişiden haber alınamıyor. Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, yaptığı açıklamada, bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin kurtarıldığını belirtti. Anene, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Teknede toplamda kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı. Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana gelebiliyor.

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