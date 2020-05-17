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Dünya

Afrika'da tehlikeli gerginlik

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Zambiya sınır hattına yakın bölgelere asker konuşlandırdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 02:19:00 -
Afrika'da tehlikeli gerginlik

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi'nin başkanlık ettiği Bakanlar Kurulunun ardından basına açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Aimé Ngoy, Zambiya'nın, Moba bölgesindeki Kibanwa ve Kalubamba köylerini işgal girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Aimé Ngoy, sorunu diplomatik yollarla çözmek istediklerini ve savaş seçeceğini düşünmediklerini belirterek, Kongo ordusunun Zambiya sınırına kendi vatandaşlarının güvenliği için konuşlandığını söyledi.

Zambiya, KDC bağımsızlığını ilan etmeden önce (1960) Kibanwa köyünün kendi topraklarının parçası olduğunu iddia ediyor.Geçen mart ayında iki ülkenin orduları, Zambiya'nın tartışmalı köyü ele geçirme girişiminden sonra karşı karşıya gelmiş, çıkan çatışmada iki Kongo ve iki Zambiya askeri hayatını kaybetmişti.

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