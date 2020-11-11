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Aktüel Afrika'da son 24 saatte 13 bin 77 kişide Kovid-19 tespit edildi
Aktüel

Afrika'da son 24 saatte 13 bin 77 kişide Kovid-19 tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 07:54:08 -
Afrika'da son 24 saatte 13 bin 77 kişide Kovid-19 tespit edildi

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 916 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 77 artarak 1 milyon 916 bin 173 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 341 artışla 46 bin 25'e ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 951 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 394, Fas'ta ise 4 bin 425 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 740 bin 254'ü buldu. Bu ülkeyi 265 bin 165 vakayla Fas ve 109 bin 654 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 613 bin 406 kişi iyileşti.

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