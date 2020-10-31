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Aktüel Afrika'da son 24 saatte 13 bin 742 kişide Kovid-19 tespit edildi
Aktüel

Afrika'da son 24 saatte 13 bin 742 kişide Kovid-19 tespit edildi

Toplam vaka sayısı 1 milyon 784 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-31 07:51:57 -
Afrika'da son 24 saatte 13 bin 742 kişide Kovid-19 tespit edildi

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 784 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 742 artarak 1 milyon 784 bin 435 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 294 artışla 42 bin 698'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 230 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 258, Fas'ta ise 3 bin 625 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 723 bin 682'yi buldu. Bu ülkeyi 215 bin 294 vakayla Fas ve 107 bin 376 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 466 bin 52 kişi iyileşti.

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