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Dünya Afrika'da operasyon! Onlarcası öldürüldü
Dünya

Afrika'da operasyon! Onlarcası öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 48 örgüt üyesi öldürüldü, örgütün rehin tuttuğu 11 kişi kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 19:13:00 -
Afrika'da operasyon! Onlarcası öldürüldü

Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Chibok ve Askira bölgelerinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Yerima, operasyonlarda 48 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı halde kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda Boko Haram'ın rehin tuttuğu 11 kişinin kurtarıldığını aktaran Yerima, kurtarılanlardan birinin yaralı olduğu bilgisini paylaştı.

Nijerya ordusu, terör örgütü Boko Haram'la mücadele kapsamında geçen hafta 57 örgüt üyesini etkisiz hale getirmişti.

Ülkede Boko Haram'ın 2009 yılından bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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