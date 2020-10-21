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Aktüel Afrika'da Kovid-19'dan can kaybı sayısı 40 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19'dan can kaybı sayısı 40 bini aştı

Kıta genelinde yeni tip koronavirüs salgınından son 24 saatte 298 kişi öldü, 9 bin 494 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 08:07:58 -
Afrika'da Kovid-19'dan can kaybı sayısı 40 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 289'a yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 494 artarak 1 milyon 674 bin 836'ya ulaştı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 298 artışla 40 bin 289 oldu.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 18 bin 656 ölümle Güney Afrika, 6 bin 142 ölümle Mısır, 3 bin 27 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 706 bin 304 olarak kaydedilirken, bu ülkeyi 179 bin 3 vakayla Mısır ve 105 bin 705 vakayla Fas izledi.

Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 376 bin 599 kişi ise iyileşti.


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