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Afrika’da Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
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Dünya

Afrika’da Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları Sudan’da 146, Çad’da 29, Güney Sudan’da 28, Cibuti’de 25, Madagaskar’da 8, Moritanya’da 6 arttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 08:45:00 -
Afrika’da Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

 

 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları Sudan’da 146, Çad’da 29, Güney Sudan’da 28, Cibuti’de 25, Madagaskar’da 8, Moritanya’da 6 arttı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Sudan’da 146 yeni vaka tespit edildi, bir kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 1964, ölü sayısı 91’e çıktı.

Çad’da 2 ölüm vakası ile birlikte ölü sayısı 48’e yükseldi. Ülkede yeni tespit edilen 29 hasta ile toplam vaka sayısı 428 oldu.

Güney Sudan’da 28 yeni vaka ile toplam sayı 231, Madagaskar’da 8 vaka ile 238, Moritanya’da 6 vaka ile 26’ya yükseldi.

Cibuti’de 25 yeni vaka tespit edildi, bir kişi daha salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölü sayısı 4 toplam vaka sayısı 1309’a çıktı.

Kıta genelinde Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 3 binden fazla artarak 75 bin 886'ya yükseldi. 

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 2 bin 570'e ulaştı. 

Şimdiye kadar 27 bin 425 kişi sağlığına kavuştu.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.

 



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