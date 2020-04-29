  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vakaları 35 bine yaklaştı

2020-04-29 14:13:14 -
Afrika'da Kovid-19 vakaları 35 bine yaklaştı

ADDİS ABABA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 35 bine yaklaştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada toplam vaka sayısı 34 bin 915’i bulurken, şimdiye kadar 11 bin 309 kişi hastalığı yendi.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 1521’e ulaştı.

- 4 ülkede yüzde 400 artış

Africa CDC Direktörü John Nkengasong, vaka sayılarına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, son bir ayda hastalığın ilk görüldüğü ülkeler olan Cezayir, Mısır, Fas ve Güney Afrika’da yüzde 400’lük artış olduğuna dikkati çekti.

Nkengasong, "Afrika olarak en kötüsü için hazırlanmalıyız ve inanıyorum ki hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Kamerun, Gana, Nijerya, Fildişi Sahili ve Cibuti oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı