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Dünya Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 898 bini geçti
Dünya

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 898 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 898 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 14:42:00 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 898 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 103 bin 20'ye çıktı. 

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 454 bin 82'ye, vaka sayısı da 3 milyon 898 bin 563'e yükseldi. 

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), dün, kıtadaki Kovid-19 kaynaklı ölüm oranının yüzde 2,7'ye yükseldiğini açıklamıştı. 

 

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