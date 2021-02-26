Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 898 bini geçti
Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 898 bini aştı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 103 bin 20'ye çıktı.
İyileşenlerin sayısı 3 milyon 454 bin 82'ye, vaka sayısı da 3 milyon 898 bin 563'e yükseldi.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), dün, kıtadaki Kovid-19 kaynaklı ölüm oranının yüzde 2,7'ye yükseldiğini açıklamıştı.