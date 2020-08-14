  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 80 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 07:20:57 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 80 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 88 bin 777'ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 476 artarak 1 milyon 88 bin 777 oldu. 

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 405 artışla 24 bin 727'ye ulaştı. 

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 11 bin 270 ölümle Güney Afrika, 5 bin 107 ölümle Mısır ve 1341 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 572 bin 865 oldu, bu ülkeyi 96 bin 108 vaka ile Mısır ve 48 bin 116 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 783 bin 617 kişi ise hastalığı yendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev ile Putin'in görüşmesine ilişkin yeni detay ortaya çıktı! Rusya'dan Ermenistan'a 400 tondan fazla...
Dünya

Aliyev ile Putin'in görüşmesine ilişkin yeni detay ortaya çıktı! Rusya'dan Ermenistan'a 400 tondan fazla...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, çatışmalar sona erdikten sonra Rusya'nın..
Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun
Gündem

Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın tüm test aşamalarını başarıyla tamamladığını bildirdi.

Cüneyt Özdemir fena patladı: Bunlar gerizekalı
Gündem

Cüneyt Özdemir fena patladı: Bunlar gerizekalı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyada sürekli olarak rakı fotoğrafı paylaşanlara 'Siz gerizekalısınız' diyerek tepki gösterdi.
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı