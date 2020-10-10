Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 564 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 564 bini geçti.Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 564 bin 882 oldu.Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 bin 689'a ulaştı.Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 17 bin 547 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken, Mısır'da 6 bin 29, Fas'ta ise 2 bin 530 kişi hayatını kaybetti.Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.Güney Afrika'da vaka sayısı 688 bin 352'ye ulaştı, bu ülkeyi 146 bin 398 vakayla Fas ve 104 bin 262 vakayla Mısır izledi.Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 299 bin 499 kişi iyileşti.