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Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 380 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 380 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 11:28:57 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 380 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 380 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 499 artarak 1 milyon 380 bin 233 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 182 artışla 33 bin 308'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 705 ölümle Güney Afrika, 5 bin 696 ölümle Mısır, 1686 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 653 bin 444'e ulaşırken, bu ülkeyi 101 bin 500 vaka ile Mısır ve 92 bin 16 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 131 bin 194 kişi ise iyileşti.


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