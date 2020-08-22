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Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 172 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 172 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 07:48:49 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 172 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 172 bin 802'ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 349 artarak 1 milyon 172 bin 802 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 342 artışla 27 bin 374'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 12 bin 843 ölümle Güney Afrika, 5 bin 231 ölümle Mısır ve 1418 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 603 bin 338, bu ülkeyi 97 bin 148 vaka ile Mısır ve 51 bin 304 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 892 bin 304 kişi ise iyileşti.


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