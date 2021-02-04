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Dünya Afrika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

Afrika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Afrika kıtasında koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 16:21:00 -
Afrika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 632 bin 894'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 3 milyon 128 bin 423'e ulaşırken, kıta genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 93 bin 210 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), dün, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 2021 yılının ilk yarısında Afrika'nın hemen hemen tüm ülkelerine Kovid-19 aşısı ulaştıracağını duyurmuştu.

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