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Dünya

Afrika’da koronavirüs vaka sayısı artıyor

Afrika kıtasında, koronavirüs salgınında vaka sayısı 385 bin 219'a çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 05:30:00 -
Afrika’da koronavirüs vaka sayısı artıyor

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 623 artarak 385 bin 219'a ulaştı.?

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 179 artışla 9 bin 519'a çıktı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 2 bin 789 ölümle Mısır'da görülürken Güney Afrika'da 2 bin 456, Cezayir'de 897, Sudan'da 572 ve Nijerya'da 565 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika, 138 bin 134 vaka ile salgının en fazla tespit edildiği ülke oldu. Bu ülkeyi 65 bin 188 vaka ile Mısır, 24 bin 567 vaka Nijerya ve 16 bin 742 vaka ile Gana izledi.

Afrika’da, iyileşen hasta sayısı 185 bin 243 oldu.

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