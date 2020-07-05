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Dünya

Afrika'da koronavirüs ölümleri artıyor

Afrika'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 05:56:00 -
Afrika'da koronavirüs ölümleri artıyor

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 510 artarak 466 bin 168'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 197 artışla 11 bin 117'ye çıktı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 3 bin 280 ölümle Mısır'da görülürken, Güney Afrika'da 3 bin 26, Cezayir'de 946 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika, 187 bin 977 vaka ile salgının en fazla tespit edildiği ülke oldu. Bu ülkeyi, 74 bin 35 vaka ile Mısır, 28 bin 167 vaka ile Gana izledi.

Afrika’da, iyileşen hasta sayısı da 224 bin 808 oldu.

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Yorumlar

5432

allah kardeş afrikaya yardım etsin amin allah afrikayı yeryüzü var olduğundan buyana askeri ittifak olarak afrikanın birleşmelerine engel olan zalimleride kahhar ismi hürmetine bildiği gibi yapsın amin
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