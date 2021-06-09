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Dünya Afrika'da korkunç koronavirüs bilançosu
Dünya

Afrika'da korkunç koronavirüs bilançosu

Afrika kıtasında ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 bin 388'e çıktı. Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 15:54:00 -
Afrika'da korkunç koronavirüs bilançosu

Afrika'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 133 bin 388'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 991 bin 686'ya çıktı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 bin 388’e ulaşırken virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 492 bin 421 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da, virüse karşı bugüne dek yaklaşık 38 milyon doz aşı yapıldı.

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