Afrika’da istenmeyen Macron, diğer ülkeleri suçluyor

Frankofoni Zirvesi kapsamında Tunus’ta bulunan Macron, TV5 Monde’a verdiği demeçte, Rusya’nın, Fransa’nın askeri anlamda anlaşmazlığa düştüğü veya etki kaybı yaşadığı zor durumdaki Afrika ülkeleri üzerinden “Fransız avcılığı yaptığını” ileri sürdü.

Fransa’nın eski sömürgelerinde ekonomik ve tarihi bağlarını kendi çıkarlarına hizmet etmek için kullanıp kullanmadığına ilişkin soruya Macron, bu söylemin başka ülkelerce oluşturulan bir algı biçimi olduğunu söyledi. Macron, “Afrika’da etki inşa etmek isteyen çeşitli güçler (devletler), insanları şüpheye düşürerek Fransa’ya ve Fransızcaya zarar vermek ve kendi çıkarlarına zemin oluşturmak istiyor” diyerek, TV5 Monde dahil birçok kanala Rusya tarafından fonlanan aktivistlerin çıkıp Fransız karşıtlığı yaptığını savundu. Fransa; Mali, Burkina Faso, Nijer gibi Afrika’daki eski sömürgelerinde Fransız varlığından duyulan rahatsızlığı Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkelerin artan etkisine bağlıyor.