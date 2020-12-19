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Aktüel Afrika'da göç verilerinin toplanacağı Göç Gözlemevi, Fas'ta açıldı
Aktüel

Afrika'da göç verilerinin toplanacağı Göç Gözlemevi, Fas'ta açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 01:26:22 -
Afrika'da göç verilerinin toplanacağı Göç Gözlemevi, Fas'ta açıldı

RABAT (AA) - Afrika Birliği'ne bağlı Afrika'da, göç konusundaki verilerin toplanacağı, Afrika ülkelerinin bu konudaki bilgi alışverişine ve karar alma aşamalarına yardımcı olacak Afrika Göç Gözlemevi, Fas'ta açıldı.

Başkent Rabat'ta inşa edilen merkezin açılış törenine, Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Afrika Birliği Sosyal İşler Komiseri Amira Elfadil katıldı.

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Burita, gözlemevi önerisinin, Fas Kralı 6. Muhammed tarafından Afrika Birliği'nin 30. Zirvesi'nde verildiğini ve merkezin, Fas'ta bulunan Afrika Birliği'ne bağlı ilk kurum olduğunu söyledi.

Burita, Afrika Göç Gözlemevi'nin Afrika ülkelerine, göç konusunda önerilerde bulunarak karar alma aşamalarına yardımcı olmayı hedeflediğini ve kıtada göç konusunda Afrikalı uzmanlar ve aktörler arasında diyalog için bir platform oluşturacağını dile getirdi.

Fas, Ocak 2018'de Afrika Birliği'nin 30. Zirvesi'nde, Afrika Göç Gözlemevi'nin kurulmasını önermişti. Temmuz 2018'de Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta düzenlenen Afrika Birliği 31. Olağan Zirvesi'nde, söz konusu merkezin kurulması kararı alınmıştı.

Sahra Altı Afrika ülkeleri ve Mağrip ülkelerinden Avrupa'ya yapılan göçlerin son yıllarda daha da yoğunlaştığı gözlemleniyor.

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