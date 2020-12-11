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Dünya Afrika ülkesinde şok! Yolcu otobüsüne baskın yapıldı, ölü ve yaralılar var
Dünya

Afrika ülkesinde şok! Yolcu otobüsüne baskın yapıldı, ölü ve yaralılar var

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen baskında 16 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 00:57:00 -
Afrika ülkesinde şok! Yolcu otobüsüne baskın yapıldı, ölü ve yaralılar var

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen baskında 16 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkent Abuja-Kano kara yolundaki Dambatta bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yolcu otobüsüne baskın yapıldı.

Baskında 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kano Valisi Abdullah Umar Ganduje, olayı kınayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını bildirdi.

Bölge, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

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