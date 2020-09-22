Afrika ülkesinde kriz, 11 ölü! Genelkurmay Başkanı bölgeyi ziyaret etmişti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde Ugandalı isyancı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) saldırı sonucu 11 kişi öldü.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde kaos meydana geldi. Ugandalı isyancı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) saldırı düzenledi.
Yapılan saldırı sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.
Ayrıca, evleri yakarak bölgeden uzaklaşan isyancıların 2'si kadın 10 kişiyi kaçırdığı aktarıldı.
KDC Genelkurmay Başkanı Celestin Mbala saldırıya uğrayan Mbau bölgesini ziyaret etmişti.
ADF’li isyancılar, saldırılara son vermek için bir şart koştu. Ülke yangın yeriyken ADF’li isyancılar, ordudan bölgedeki bütün askeri faaliyetlerini durdurmasını istedi.
Ayrılıkçılara karşı Ekim 2019'da geniş çaplı operasyon yapılmıştı. Saldırılarda 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.