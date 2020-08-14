Afrika ülkesinde köylülere saldırı! Çok sayıda ölü var
Afrika ülkesi Nijerya'da Ukuru köylülerine yönelik silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijerya'da Ukuru köyünde sivillere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afrika kıtasının batısında yer alan Nijerya'nın Niger eyaletinde bulunan Ukuru köyünde silahlı saldırı gerçekleşti.
15 ölü, 5 yaralı
Motosikletli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, olay sonrası bölgeye güvenlik ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
Öte yandan köyde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.
Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı
Ülkede son zamanlarda artan motosikletli saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanılması yasaklanmıştı.
Bölgede zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı biliniyor.