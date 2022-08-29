Afrika sömürgeci Fransa’dan nefret ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçmişte ülkesinin 1 milyonu aşkın Müslümanı katlettiği Cezayir’e “iyi ilişkiler kurmak” amacıyla düzenlediği resmi ziyarette, “Türkiye, Rusya ve Çin, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ülkeler. Hepsinin tek bir düşmanı var, Fransa” demişti.

Türk Dışişleri’nin Macron’a “Sen önce Afrika’daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli” cevabı ise gecikmemişti. Macron, bu açıklamasının ardından Cezayir’in Oran şehrinde halkın Fransa karşıtı ve “Çok yaşa Cezayir” sloganlarıyla protesto edildi. Şehirde tepkiyle karşılanan ve büyük şok yaşayan Macron, korumaları tarafından apar topar aracına bindirilerek bölgeden kaçırıldı.

2. Dünya Savaşı sonrası 2 milyon kişiyi katlettiler!

Özellikle Afrika’da Fransa’ya duyulan öfkenin kodlarını araştıran Akit, dünyanın en kanlı ve acımasız sömürgecilerinden biri olan bu ülkenin talihsiz kıtada gerçekleştirdiği soykırım ve sömürüleri derledi.

Koloniler kurarak özellikle Afrika’da büyük insan hakları ihlalleri yapan Fransa’nın kanlı tarihindeki katliamlar ülkenin peşini bugün bile bırakmıyor. Fransa, 1524’te başladığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika’nın batı ve kuzeyinde 20’den fazla ülkede koloni kurdu. Afrika’nın yüzde 35’i, 300 yıl boyunca Fransa’nın kontrolünde kaldı. Senegal, Fildişi Sahili ve Benin gibi ülkeler o yıllarda Fransa’nın köle ticaret merkezleri olarak kullanıldı ve bölgedeki tüm insan ve maden kaynakları hunharca sömürüldü. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bağımsızlık mücadelesine girişen ülkelerde patlayan ayaklanmalar kanla bastırıldı ve 2 milyondan fazla Afrikalı hayatını kaybetti. Fransa’nın kıtadaki 500 yıla yaklaşan sömürü geçmişinde katledilen insan sayısının ise bunun kat be kat üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Cezayir’de 1 milyonu aşkın müslümanı öldürdüler!

İkinci Dünya Savaşı bitmeden kısa zaman önce bağımsızlık vaadiyle Fransa saflarında savaşan Cezayirlilerin başlattığı gösterilerde binlerce Cezayirli, Fransız askerleri tarafından öldürüldü. Tarihe “8 Mayıs 1945 Setif ve Guelma” katliamı olarak geçen olaylardan Cezayir’in bağımsızlığını kazandığı 1962’ye kadar şiddet olayları ve katliamlar sistematik şekilde devam etti. Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nda 1 milyon kişi Fransızlar tarafından katledildi. Cezayir’in kendi mahalli kimliğinin dışında 300 yıllık Osmanlı tarihinin de büyük ölçüde ortadan kaldırılmasına neden olan Fransa, kültürel ve dini eserleri de imha etti.

Macron nefretin sebebini anlamamakta ısrar ediyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un anlamamakta ısrar ettiği nefretin sebebi ise aslında yine Fransa’nın kendi politikalarında gizli. Çünkü Fransa, bağımsızlığını tanıyarak terk etmiş gibi göründüğü ülkeleri hiçbir zaman terk etmedi. Eski Fransız sömürgesi ülkelerde yönetimler muhakkak Fransa yanlısı olmak zorunda. Fransa karşıtı bir yönetimin seçildiği ülkede en kısa sürede darbe yapılarak durum eski haline döndürülüyor. Fransa 1961’den beri çekildiği 14 Afrika ülkesinin ulusal rezervlerini elinde tutuyor, yıllık 500 milyar dolar parayı bu ülkelerden hortumluyor. Kendisinin bile tedavülden kaldırdığı “Frank” para birimini Afrika’da tedavülde tutarak ekonomilerin kontrolünü elinde bulunduruyor, değerleri madenleri de yağmalaya devam ediyor. Özellikle Nijer ve Mali’den çıkarılan Uranyum, elektriğinin yüzde 70’ini nükleer enerjiden elde eden Fransa için hayati rol oynuyor. Afrika’da 30’a yakın ülkenin resmi dili de Fransızca.