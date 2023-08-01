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Yaşam Afrika sıcakları böyle etkiledi! Ağrı Dağı erimeye devam ediyor
Yaşam

Afrika sıcakları böyle etkiledi! Ağrı Dağı erimeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-08-01 13:23:00 -

İklim değişikliği Ağrı Dağı zirvesindeki buz kütlelerini de etkilemeye devam ediyor.

5 bin 137 rakımıyla Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nın üzerinde bulunan kar ve buz kütlelerinin son günlerdeki aşırı sıcaklardan sonra azaldığı görüldü.

İklim değişikliği ve hava şartları nedeniyle 5 bin 137 rakımıyla Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı’ndaki kar buzulları gün geçtikçe azalmaya devam ediyor. Sıcaklıkların arttığı bugünlerde dağda gözle görülür bir erime ortaya çıkarken, geçen günlerde de Iğdır’ın Aralık ilçesi tarafı ile Doğubayazıt tarafında buzulların erimesinden dolayı heyelan ve sel meydana gelmişti. Dağın zirve noktasının bazı yerlerin tamamen eridiği görülüyor. Çoğu zaman dağın zirve noktası ne kadar bulutlu olsa da erimelerin devam ettiği anlaşılıyor.

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