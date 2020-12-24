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Aktüel Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 585 bini aştı
Aktüel

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 585 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 08:14:00 -
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 585 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 585 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 25 bin 307 artarak 2 milyon 585 bin 307 oldu.

Kıtada salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 518 artışla 60 bin 974'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 25 bin 657 ile Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 7 bin 209, Fas'ta ise 7 bin 86 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 954 bin 258'e çıktı. Bu ülkeyi 423 bin 214 vakayla Fas, 127 bin 972 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 165 bin 927 kişi iyileşti.



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