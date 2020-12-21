Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 523 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 523 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 18 bin 518 artarak 2 milyon 523 bin 478 oldu.

Kıtada salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 340 artışla 59 bin 195'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 24 bin 691 ile Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 7 bin 98, Fas'ta ise 6 bin 957 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 921 bin 922'e çıktı. Bu ülkeyi 417 bin 125 vakayla Fas, 125 bin 555 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 116 bin 964 kişi iyileşti.







