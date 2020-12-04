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Aktüel Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 230 bini aştı
Aktüel

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 230 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 08:03:48 -
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 230 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 230 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 691 artarak 2 milyon 230 bin 391 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 267 artışla 52 bin 937'ye ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı ​​​​​​​21 bin 803 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 713, Fas'ta ise 6 bin 63 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 800 bin 872'ye çıktı. Bu ülkeyi 368 bin 624 vakayla Fas, 117 bin 156 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 891 bin 336 kişi iyileşti.



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