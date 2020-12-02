  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 198 bini aştı
Dünya

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 198 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 198 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 08:53:00 -
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 198 bini aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 780 artarak 2 milyon 198 bin 197 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 257 artışla 52 bin 340'a ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı ​​​​​​​21 bin 644 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 666, Fas'ta ise 5 bin 915 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 792 bin 299'a çıktı. Bu ülkeyi 359 bin 844 vakayla Fas, 116 bin 303 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 863 bin 25 kişi iyileşti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşımlar yapan Nilüfer Aydan hakkında flaş gelişme
Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşımlar yapan Nilüfer Aydan hakkında flaş gelişme

Türk dizilerinde boy gösteren oyuncu Nilüfer Aydan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal bir paylaşımı ortaya çıkmıştı. A..
Karamollaoğlu deliye döndü: İttifak ettiği zihniyete kendisi de tahammül edemedi
Siyaset

Karamollaoğlu deliye döndü: İttifak ettiği zihniyete kendisi de tahammül edemedi

Tele 1 Televizyonu'nda canlı yayına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Sizin iktidarınızda mayolu genç kızlarımızın ..
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Hakkari Çukurca bölgesinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında ..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay