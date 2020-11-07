Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 886 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 886 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 886 bin 79'a çıktı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 540'a ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 749 ölümle Güney Afrika'da oldu. Mısır'da 6 bin 343, Fas'ta ise 4 bin 127 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ise Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 734 bin 175'e çıktı, bu ülkeyi 246 bin 349 vakayla Fas ve 108 bin 754 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 560 bin 777 kişi iyileşti.





