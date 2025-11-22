Afrika kapılarını aralayan buluşma! Türk iş dünyasına yeni yatırım çağrısı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın Avrupa İşletmeler Ağı iş birliğiyle düzenlediği program, Türk iş dünyasının Afrika’ya yönelik ilgisini bir kez daha gündeme taşıdı. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İzmir Fahri Başkonsolosu Tamer Taşkın, Samsun TSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında düzenlenen "Potansiyel Kıta Afrika İhracat-Ticaret ve Yatırım Fırsatları" seminerinde Samsunlu iş insanlarıyla bir araya geldi.

"Etkin iş birlikleri kurabilmek önemli"

Toplantının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi, güçlü uluslararası bağlantıların günümüz rekabet ortamında kritik bir rol oynadığını vurguladı. Konuşmasında, geçmişten bugüne ticari ilişkilerin gelişiminde en kritik unsurun güçlü bir network olduğuna vurgu yapan Tüfekçi, "Bunu hep birlikte deneyimliyoruz. Bugün küresel rekabetin belirleyici faktörü; doğru bilgiye zamanında ulaşmak, yeni pazar fırsatlarını doğru okumak ve bu doğrultuda etkin iş birlikleri kurabilmektir" dedi.

"Afrika kıtası stratejik bir öneme sahip"

Avrupa İşletmeler Ağı’nın bu noktada büyük bir misyon üstlendiğini belirten Tüfekçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizin ihracat kabiliyetlerini geliştirmek, dış pazarlara açılmalarını desteklemek ve uluslararası iş çevreleriyle buluşturmak üzere uzun yıllardır yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 2008’den bu yana yüzlerce firmamız bu ağ sayesinde yeni ortaklıklara, yeni pazarlara ve yeni iş fırsatlarına adım atma imkânı buldu. Afrika kıtası Türkiye için artan stratejik bir öneme sahip. Özellikle Kıta Afrika ülkeleri sanayi, tarım, enerji ve dijital dönüşüm alanlarında güçlü iş birliği fırsatları sunuyor. Dünya ekonomisinin ağırlık merkezi değişirken Afrika; geniş nüfusu, yükselen orta sınıfı, doğal kaynakları ve yatırım ihtiyacıyla Türk iş dünyası için çok önemli bir potansiyel barındırıyor. Bugünkü programın teması olan ‘Potansiyel Kıta Afrika’, sadece bugünün değil, geleceğin de yakından takip edilmesi gereken bir başlığıdır."

"Afrika yatırım için büyük potansiyel taşıyor"

Programın konuğu Güney Afrika Cumhuriyeti İzmir Fahri Başkonsolosu Tamer Taşkın, kıta genelindeki ticari dinamikler ve sektörel fırsatlar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı. Taşkın, "Afrika’da hangi sektörler öne çıkıyor?", "Türkiye-Afrika ticaretinde yeni iş birlikleri neler olabilir?", "Afrika pazarına girişte dikkat edilmesi gerekenler neler?", "Afrika’nın dünya ekonomisindeki yeri", "Türk firmalarına yönelik iş fırsatları" gibi birçok başlıkta detaylı sunum yaptı. Afrika kıtasının, genç nüfusu, doğal kaynakları ve büyüyen orta sınıfıyla dikkat çekici bir potansiyele sahip olduğunu belirten Taşkın, özellikle üretim, altyapı, enerji, madencilik, tekstil ve gıda sektörlerinde önemli fırsatları içinde barındırdığını belirterek, Türk iş insanlarını yatırım ve iş birliklerine davet etti.

Program, soru-cevap kısmından sonra anı takdimiyle sona erdi.