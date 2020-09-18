Afrika Birliğinden Mali'deki cuntaya sivil geçiş sürecini başlatması çağrısı

DAKAR (AA) - Afrika Birliği (AfB), Mali'deki askeri cuntaya anayasal düzene hızla dönülmesi çağrısında bulunurken, darbenin kabul gören bir yöntem olarak düşünülmemesi gerektiğini belirtti.

AfB Barış ve Güvenlik Konseyinin videokonferans yoluyla yaptığı toplantıda, Mali'de sivil geçiş süreci ele alındı.

Konsey Başkanı Ismael Chergui, 18 Ağustos'ta darbe yapan Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinin (CNSP) bir an evvel sivil geçiş sürecini başlatması gerektiğini dile getirdi.

Chergui, "Darbenin muteber bir yöntem gibi düşünülmesinin önüne geçmek lazım. Kıtadaki liderler bu fikrin yaygınlaşmasından korkuyor." ifadesini kullandı.



Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) yaptırımların ancak sivil geçişle kaldırılacağı açıklamasının da CNSP üzerinde baskı oluşturduğuna dikkati çeken Chergui, içeriden bir kaynağın, askerin topyekun bir ambargodan çekinse de taleplerini sıralamak için bir zemin aradığını aktardığını söyledi.

Öte yandan ECOWAS adına ara buluculuk görevi üstlenen eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan'ın da hafta başında Mali'de CNSP ile görüşmesi bekleniyor.

CNSP'nin sivil geçişin yol haritasını en geç 22 Eylül Salı günü ECOWAS'a sunacağı belirtiliyor.

- 18 aylık geçiş sürecinde uzlaşı sağlanmıştı

CNSP sözcüsü Ismale Wague, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada, 5-12 Eylül arasında toplumun farklı unsurlarıyla yaptıkları görüşmede, çoğunluğun geçiş sürecinin cumhurbaşkanının asker olmasını istediği için kendilerinin de bu yönde bir öneride bulunduğunu söylemişti.

Asker, toplumun farklı unsurlarıyla geçiş sürecinin yol haritasını belirlemek üzere yaptığı görüşmelerin akabinde 12 Eylül'de bir şart yayımlamıştı.

Şartta geçiş sürecinin 18 ay olacağı belirtilmiş ancak cumhurbaşkanının asker de olabileceği maddesi tepki çekmişti.

ECOWAS, bunun üzerine 15 Eylül'de Gana'nın başkenti Akra'da CNSP ile görüşmüş ve 18 aylık geçiş sürecinde uzlaşı sağlansa da cumhurbaşkanı ve başbakanın sivil olması gerektiği yinelenmişti.

Mali'ye halihazırda uygulanan yaptırımların topyekun bir ambargoya dönüşebileceği uyarısında bulunan ECOWAS, askere isim belirlemesi için 15 Eylül'den başlayarak 1 hafta süre vermişti.

- 7 komşu ülkeden 5'i yaptırım uyguluyor

ECOWAS'a üye 14 ülke, darbenin olduğu gece hava ve kara sınırlarını Mali'ye kapatmış ve bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerini durdurmuştu.

Mali, 7 komşu ülkenin 5'inin ECOWAS üyesi olması nedeniyle yaptırımlardan ciddi anlamda etkilenmişti.

ECOWAS üyesi Gine, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Senegal ve Nijer, Mali'yle sınırlarını kapatmış ve ticari ilişkileri askıya almıştı.

Mali'ye mal giriş çıkışı şu an sadece ECOWAS üyesi olmayan Moritanya ve Cezayir üzerinden sağlanıyor.

- Askeri darbe



Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.



Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.



Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.



Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını açıklamıştı.

