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Dünya Afrika Birliği'nden "endişe duyuyoruz" açıklaması
Dünya

Afrika Birliği'nden "endişe duyuyoruz" açıklaması

Yeniakit Publisher
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Afrika Birliği'nden "endişe duyuyoruz" açıklaması

Afrika Birliği, yaptığı açıklamada ABD ile İran arasında artan gerilimden endişe duyduğunu ifade etti.

Afrika Birliği (AfB), ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasından derin endişe duyduğunu bildirdi.

AfB Komisyonundan yapılan açıklamada, gerilimleri azaltmaya ve barışçıl bir çözüm sağlamaya yönelik devam eden diplomatik çabalara rağmen ABD ile İran arasındaki çatışmaların tekrar arttığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yaşanan gelişmelerin kırılgan olan durumu daha da istikrarsızlaştırma riski taşıdığı ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit ettiği ifade edildi.

Tüm taraflara azami itidal göstermeleri, gerilimi artırabilecek adımlardan kaçınmaları çağrısı yapılan açıklamada, anlaşmazlıkların çözümü için tek sürdürülebilir yol olarak diyalog ve diplomasiye bağlı kalınması gerektiği ifade edildi.

 

Komisyonun, Körfez bölgesinde devam eden istikrarsızlığın Afrika kıtası açısından önemli sonuçlar doğurduğuna dikkati çektiği açıklamada, küresel enerji piyasalarındaki aksaklıklar, ulaşım ve emtia maliyetlerindeki artış ile kıta genelinde ekonomik büyüme, ticaret ve kalkınma üzerindeki olumsuz etkilerin altı çizildi.

Açıklamada, AfB olarak gerilimin azaltılmasına yönelik tüm diplomatik girişimlere destek verileceği yinelenerek uluslararası topluma bölgesel ve küresel istikrarın sağlanması amacıyla barışçıl ve müzakereye dayalı çözüm için çabaları artırma çağrısı yapıldı.

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