  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni nesil teknik başarılıyla uygulandı: Aortu yırtılan hastaya yapay damar çözümü BYD'nin Türkiye yatırımını kimin iptal ettiği belli oldu Türkiye üretimi yeni SUV Renault Boreal satışa sunuldu! 7 yıl garanti, hibrit motor, güçlü donanım! Dünya en değerli takımları belli oldu A milli takım devleri solladı Bu kadar taviz niye yahu! Galatasaray'dan Icardi'nin sözleşmesine iki özel madde İbn-i Şerif'in o eşsiz tarifi... 5 kişiden 2'sinde... Bağırsak iltihabına asırlık çözüm! Küresel finans baronlarının manipülasyonları altın piyasasını vurdu! Kıymetli Madenler Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı sert düşüşle kapandı!
#1
Foto - FIFA büyük alçaklık yapılmıştı... Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, UEFA Süper Kupa maçını yönetecek

ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa maçını yönetecek.

#2
Foto - FIFA büyük alçaklık yapılmıştı... Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, UEFA Süper Kupa maçını yönetecek

UEFA'nın açıklamasına göre Omar Abdulkadir Artan, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Aston Villa arasında 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak 2026 UEFA Süper Kupa maçını yönetmek üzere görevlendirildi.

#3
Foto - FIFA büyük alçaklık yapılmıştı... Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, UEFA Süper Kupa maçını yönetecek

2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler arasında yer alan Artan, ABD'ye girişine izin verilmemesiyle gündeme gelmişti.

#4
Foto - FIFA büyük alçaklık yapılmıştı... Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, UEFA Süper Kupa maçını yönetecek

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi de seçilen Somalili hakem, İstanbul üzerinden ülkesine dönmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonistler daha cevap vermeden..! Önce Levent, şimdi de Müsavat İsrail’in imdadına koştu!
Gündem

Siyonistler daha cevap vermeden..! Önce Levent, şimdi de Müsavat İsrail’in imdadına koştu!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin “Kudüs Valisi olmak niyazımdır” hayaline siyonistlerden önce tarihten ve milletten kopuk içimizdeki ezikl..
Genç kızları fuhuş bataklığına sürüklemek isteyen ahlaksız kadından iğrenç sözler! TikTok'ta yine ahlaksızlık
Sosyal Medya

Genç kızları fuhuş bataklığına sürüklemek isteyen ahlaksız kadından iğrenç sözler! TikTok'ta yine ahlaksızlık

Sosyal medya mecralarında türeyen ahlak yoksunu güruha bir yenisi daha eklendi. Genç kızlarımızın namus ve iffetini hedef alarak zengin olma..
İhraç kararı sonrası Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi
Gündem

İhraç kararı sonrası Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi

CHP'de 'mutlak butlan' süreciyle koltuğa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı bayrak açan Özgür Özelci 9 milletvekilini kapının önüne k..
Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların!
Gündem

Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına döner dönmez ‘Bir tek onu affetmem’ dediği Ali Mahir Başarır, kendisiyle bir..
İran'dan eli kanlı ABD'ye tüyler ürperten tabut tehdidi geldi! Tahran yönetimi topyekun bir dünya savaşı fitilini ateşlemek için düğmeye bastı!
Gündem

İran'dan eli kanlı ABD'ye tüyler ürperten tabut tehdidi geldi! Tahran yönetimi topyekun bir dünya savaşı fitilini ateşlemek için düğmeye bastı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik hava saldırısı tehditlerine karşı Tahran cephesinden dünyayı ayağa kaldıracak çok sert bir açıkla..
'Bu tarihte olabilir' Oktay Saral seçim için tarih verdi
Gündem

'Bu tarihte olabilir' Oktay Saral seçim için tarih verdi

Akit TV'de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral seçim için tarih verdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23