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BYD'nin Türkiye yatırımını kimin iptal ettiği belli oldu Türkiye üretimi yeni SUV Renault Boreal satışa sunuldu! 7 yıl garanti, hibrit motor, güçlü donanım! Dünya en değerli takımları belli oldu A milli takım devleri solladı Bu kadar taviz niye yahu! Galatasaray'dan Icardi'nin sözleşmesine iki özel madde İbn-i Şerif'in o eşsiz tarifi... 5 kişiden 2'sinde... Bağırsak iltihabına asırlık çözüm! Küresel finans baronlarının manipülasyonları altın piyasasını vurdu! Kıymetli Madenler Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı sert düşüşle kapandı! Türk Dil Kurumu’ndan ‘futbol’ hamlesi!
#1
Foto - İbn-i Şerif'in o eşsiz tarifi... 5 kişiden 2'sinde... Bağırsak iltihabına asırlık çözüm!

Bağırsak iltihabı ve sindirim sorunlarından kurtulmak isteyenler dikkat! Osmanlı tıp tarihinin en önemli hekimlerinden İbn-i Şerif'in, bağırsak sağlığı için yazdığı özel formül gün yüzüne çıktı. Ayva suyundan kuzu paçasına kadar şifalı besinlerin bir araya geldiği, kronik rahatsızlıkları hafifleten asırlık bağırsak ilacı reçetesi ve hazırlanışı haberimizde…

#2
Foto - İbn-i Şerif'in o eşsiz tarifi... 5 kişiden 2'sinde... Bağırsak iltihabına asırlık çözüm!

Neredeyse her 5 kişiden 2'si bağırsaklarıyla ilgili sorun yaşıyor. Canan Karatay'ın da "ikinci beyin" olarak kabul ettiği bağırsaklar, mideden eklemlere, bağışıklık sisteminden ruh sağlığına kadar vücuttaki pek çok organı doğrudan etkiliyor. Peki, Osmanlı Dönemi'nde bağırsak sorunlarıyla ilgili hangi ilaçlar kullanılıyordu?

#3
Foto - İbn-i Şerif'in o eşsiz tarifi... 5 kişiden 2'sinde... Bağırsak iltihabına asırlık çözüm!

Günümüzde milyonlarca insan bağırsak iltihabı, şişkinlik ve sindirim sorunlarına çare ararken, aranan şifanın asırlar önce Osmanlı hekimleri tarafından formüle edildiği ortaya çıktı.

#4
Foto - İbn-i Şerif'in o eşsiz tarifi... 5 kişiden 2'sinde... Bağırsak iltihabına asırlık çözüm!

Akşam'a göre; Osmanlı'nın ünlü hekimlerinden İbn-i Şerif, yıllar önce kaleme aldığı tıp kitabında, döneminde çaresiz görülen ve kanamaya yol açan ağır bağırsak hastalıklarını bile iyileştiren tecrübe edilmiş bir kürü anlatıyor. Ayva suyu, kavrulmuş pirinç, mersin yemişi ve kuzu paçası gibi malzemelerin özel bir teknikle kaynatılmasıyla elde edilen bu asırlık şifa suyu, bağırsak florasını adeta yeniden inşa ediyor. İşte Osmanlı hekiminin "Hemen o gün faydasını gösterir" diyerek tavsiye ettiği, tıp tarihine geçen o mucizevi bağırsak formülü...

#5
Foto - İbn-i Şerif'in o eşsiz tarifi... 5 kişiden 2'sinde... Bağırsak iltihabına asırlık çözüm!

Osmanlı hekimi olan İbn-i Şerif yıllar önce yazdığı kitabında bağırsak için önerdiği formülün faydasını şöyle anlatıyor: "Bir hasta var idi uzun zamandır bağırsak iltihabı (cerâhati) zahmetin çekmekteydi. Kan giderdi ve bağırsak sıyrındısı sürekli gelirdi. Kendinden ümidi kesmişti, şu devayı kullandı düzeldi. Sağlıklı oldu."

#6
Foto - İbn-i Şerif'in o eşsiz tarifi... 5 kişiden 2'sinde... Bağırsak iltihabına asırlık çözüm!

Kabuğu giderilmiş buğday, arpa, darı; kavrulmuş pirinç ve mersin yemişi (yarım dövülmüş olmalı) her birinden onâr direm ve iki yüz altmış direm ayva suyu ve biraz elma suyu (dögülmüş, sıkılmış ve süzülmüş) ve yedi yüz elli direm su ve üç paça (ki kuzu paçası olmalı). Bunların hepsi bir yerde yüzseksen direm su kalıncaya kadar kaynatılır ve süzülür.

#7
Foto - İbn-i Şerif'in o eşsiz tarifi... 5 kişiden 2'sinde... Bağırsak iltihabına asırlık çözüm!

Hastaya bu sudan azar azar verilir. Bunu içer ve başka hiçbir şey verilmez. Hemen o gün faydası kendini gösterir. Hak celle ve alâ hazretleri sıhhat verir. Bu konuda bu devâ çok tecrübe edilmiştir. Vallahü alem bi's-savâb.

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