Kabuğu giderilmiş buğday, arpa, darı; kavrulmuş pirinç ve mersin yemişi (yarım dövülmüş olmalı) her birinden onâr direm ve iki yüz altmış direm ayva suyu ve biraz elma suyu (dögülmüş, sıkılmış ve süzülmüş) ve yedi yüz elli direm su ve üç paça (ki kuzu paçası olmalı). Bunların hepsi bir yerde yüzseksen direm su kalıncaya kadar kaynatılır ve süzülür.