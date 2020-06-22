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AFRICOM yetkilileri Libya UMH Başbakanı Serrac ile bir araya geldi

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) yetkilerinden oluşan heyet, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 15:59:25 -
AFRICOM yetkilileri Libya UMH Başbakanı Serrac ile bir araya geldi

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) yetkilerinden oluşan heyet, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.


ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) yetkilerinden oluşan ABD heyeti resmi temaslarda bulunmak üzere Libya’ya geldi. ABD’li heyet, Zuvare şehrinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac görüştü. Görüşmede Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli ile AFRICOM Komutanı Stephen Townsend ve ABD’nin Libya Büyükelçisi Richard B. Norland yer aldı.

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