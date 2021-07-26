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Dünya "Afganlar için Türkiye'ye ek ödeme yok!"
Dünya

"Afganlar için Türkiye'ye ek ödeme yok!"

Avrupa Birliği (AB), son dönemde Türkiye'de artan Afganistan uyruklu mülteciler nedeniyle Türkiye'ye ek bir maddi yardım yapmayacağını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 15:01:00 -
"Afganlar için Türkiye'ye ek ödeme yok!"

Münübe Yılmaz

Avrupa Birliği (AB), son dönemde Türkiye'de artan Afganistan uyruklu mülteciler nedeniyle Türkiye'ye ek bir maddi yardım yapmayacağını kaydetti. Geçtiğimiz hafta Taliban'ın baskısı ve ekonomik sebeplerden dolayı Afganistan'dan kaçan düzensiz göçmenleri engellemek için Kabil hükümeti ve komşu ülkelere maddi destek sağlayacağının işaretini veren AB, Türkiye'nin de bu destek paketine dahil edilip edilmeyeceği konusunda açıklama yaptı. AB kaynakları hali hazırda Türkiye'ye mülteciler konusunda teklif edilmiş olan 3,5 milyar euroluk fonun Türkiye için tek destek paketi olduğunu belirtti. Destek paketi ile Suriyeli veya Afgan ayrımı yapılmadığını belirten yetkililer bunun tüm mültecileri kapsadığını ve suan için AB zirvesinde belirlenen yardım konusunda herhangi bir değişiklik yapılmasının gündemde olmadığını dile getirdiler. AB toplamda 5,77 milyar euroluk yardım paketini Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de hükümetlere değil, insanı projeler gerçekleştiren sivil toplum örgütlerine verirken, yaklaşık dört milyondan fazla mülteci nüfusu ile dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'de hükümet, temel hizmetler için bugüne kadar yaptığı harcamalar için AB'den herhangi bir yardım almadı. Haziran ayında yapılan AB zirvesinde ise Türkiye ile 2016'da imzalanan Göçmen Geri Kabul Anlaşması'nın yenilenmesi ile Türkiye'deki göçmenler için 2024 yılına kadar 3,5 milyar Euro yardım yapılması yönünde karar alınmıştı.

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