Afganistan'ın Kandahar vilayetinde iki ayrı saldırıda 4 kişi öldü, 7'si polis 13 kişi yaralandı
ANKARA (AA) - Afganistan'ın Kandahar vilayetinde 2 ayrı saldırıda 4 kişi öldü, 7'si polis 13 kişi yaralandı.
Tolonews'in haberine göre, Kandahar'da yol kenarına yerleştirilen mayının patlaması sonucu 4 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı.
Kandahar polisi, olayın, Panjwai yöresinde meydana geldiğini açıkladı.
Sivilleri taşıyan aracın mayına çarpması sonucu biri çocuk, 3'ü kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yine Kandahar'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 polis yaralandı.
Kandahar emniyet müdürü Tandin Han, olayın Lahori'de bir polis kontrol noktası yakınında meydana geldiğini söyledi.
Güvenlik güçlerinin araca ateş açtığı, aracın içindeki patlayıcıların havaya uçması sonucu 7 polis memurunun yaralandığı belirtildi.