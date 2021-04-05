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Dünya Afganistan'daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Dünya

Afganistan'daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Afganistan'da 3 güvenlik görevlisinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı saldırının ardından bölgeden gelen görüntüler patlamanın boyutunu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 08:26:00 -

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Paghman bölgesindeki Panja Chenar’da bölgesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 Afgan güvenlik gücü hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kabil Polis Sözcüsü Ferdaws Faramarz yaptığı açıklamada, Paghman semtinde meydana gelen bombalı saldırıdaki can kayıplarını doğrularken, can kaybının artabileceğini ifade etti.

Taliban tarafından yapılan açıklamada ise, patlamada 45 Afgan güvenlik gücü mensubunun öldüğü veya yaralandığı iddia edildi.

Söz konusu saldırının ardından bölgedeki durumu gözler önüne seren görüntüler de ortaya çıktı.

Paghman bölgesinde bulunan Qargha’da da yerel saatle 08.00 sularında bombalı saldırı düzenlenmiş, patlamada 1 Afgan güvenlik gücü hayatını kaybetmiş, 3 Afgan güvenlik gücü yaralanmıştı.

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