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Aktüel Afganistan'da vize için toplanan kalabalıkta çıkan izdiham 11 can aldı
Aktüel

Afganistan'da vize için toplanan kalabalıkta çıkan izdiham 11 can aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:22:26 -
Afganistan'da vize için toplanan kalabalıkta çıkan izdiham 11 can aldı

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Pakistan vizesi başvurusu için toplanan kalabalıkta yaşanan izdiham sonucu 11 kadın ezilerek hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aylardır kapalı olan Pakistan'ın Nangarhar'daki başkonsolosluğunun tekrar açılmasıyla vize başvuru sayısının arttığını söyledi.

Bu sabah erkenden vize başvurusu için Nangarhar merkezindeki Celalabad Stadı'nda on binlerce kişinin toplandığını ifade eden Hogyani, kalabalığın oluşturduğu izdiham nedeniyle 11 kadının ezilerek yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin de yaralandığını belirtti.

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