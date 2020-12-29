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Aktüel Afganistan'da toprak kayması: 15 yaralı
Aktüel

Afganistan'da toprak kayması: 15 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:02:14 -
Afganistan'da toprak kayması: 15 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın Bamyan vilayetinin Yakavlang 2 ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yakavlang 2 Kaymakamı Rüstem Ali Panahi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yakavlan 2 ilçesinin Dahan Gar köyünde toprak kayması yaşandığını söyledi.

Toprak kaymasında 12 evin zarar gördüğünü ifade eden Panahi, afette 15 kişinin yaralandığını belirtti.

Panahi, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, köyün elektrik ve suyunun kesildiğini kaydetti.

Afganistan'da kış mevsiminde her sene dağlık vilayetlerde çığ düşmesi, toprak kayması ve sel gibi doğal afetler yaşanıyor.


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