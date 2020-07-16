Afganistan'da Taliban saldırısında 5 güvenlik görevlisi öldü
KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesine saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Belh Valiliği Sözcüsü Munir Ahmad Farhad, basına yaptığı açıklamada, militanların, Devlet Abad ilçe merkezine saldırdığını söyledi.
Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2'sinin yaralandığını ifade eden Farhad, destek gücünün ilçeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü belirtti.
Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.