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Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 5 güvenlik görevlisi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:14:50 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 5 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesine saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Belh Valiliği Sözcüsü Munir Ahmad Farhad, basına yaptığı açıklamada, militanların, Devlet Abad ilçe merkezine saldırdığını söyledi.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2'sinin yaralandığını ifade eden Farhad, destek gücünün ilçeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü belirtti.

Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

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