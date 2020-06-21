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Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 2 polis öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:18:21 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 2 polis öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Nahreyin ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Baglan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ahmad Cavid Beşarat, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nahreyin ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırı sonucu 2 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıda 4 polisin yaralandığını ifade eden Beşarat, saldırının ardından çıkan çatışmada 8 militanın öldürüldüğünü, 7'sinin yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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