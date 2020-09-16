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Aktüel Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-16 16:38:16 -
Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çarkent ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Çarkent ilçesinin Karaygaç köyündeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 5 korucuyla 1 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 2 korucunun da yaralandığını belirtti.

Adil, destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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