Afganistan'da Taliban saldırısı: 3 ölü
KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusunda Badahşan vilayetinin Curum ilçesinde askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
217 Pamir Kolordusunun 2. Tugay Komutanlığı Sözcüsü Abdul Mennaf Nazari, militanların, Curum ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 3 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Nazari, saldırının ardından çıkan çatışmada 17 militanın öldürüldüğünü belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.