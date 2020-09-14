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Aktüel Afganistan'da Taliban saldırısı: 3 ölü
Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısı: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-14 19:51:52 -
Afganistan'da Taliban saldırısı: 3 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusunda Badahşan vilayetinin Curum ilçesinde askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

217 Pamir Kolordusunun 2. Tugay Komutanlığı Sözcüsü Abdul Mennaf Nazari, militanların, Curum ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 3 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Nazari, saldırının ardından çıkan çatışmada 17 militanın öldürüldüğünü belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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