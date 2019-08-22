Afganistan'da Taliban saldırısı: 12 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Zari ilçesine düzenlediği saldırıda 12 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi. Belh Emniyet Müdürü Muhammed Acmal Faiz, yaptığı açıklamada, militanların, Zari ilçesine iki gün önce saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi. Çatışmalarda, 12 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Faiz, ayrıca 40 militanın öldürüldüğünü aktardı. Faiz, militanların, Belh vilayetinin ilçelerinden en az birini ele geçirmek için saldırılarını arttırdığını ancak başarılı olamayacaklarını kaydetti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.